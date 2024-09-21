وكيل تعليم قنا يتفقدد عددا من المدارس في اليوم الأول للدراسة

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، عدداً من مدارس إدارة قنا التعليمية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل فى أول أيام العام الدراسى الجديد 2024-2025م تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، و الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رافقه وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

وتفقد السيد، مدرستى حسان بن ثابت الابتدائية المشتركة التى استقبلت اليوم أطفال kg1 والصف الأول الابتدائي، وتابع الفصول وقاعات رياض الأطفال وحجرات الأنشطة والمكتبة، كما تفقد وكيل الوزارة انتظام الدراسة في الفترة المسائية بمدرسة الشهيد مصطفى عباس للتعليم الأساسي المرحلة الأعدادية.

ورحب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالطلاب الجدد داخل المدارس موجهاً بضرورة الالتزام بالحضور، والزي المدرسي، وتفقد عدداً من الفصول الدراسية داخل المدارس، مؤكدا أنه قد تم إتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد من صيانة المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية والإنتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية.

وتابع وكيل الوزارة مدرسة تحيا مصر 1 الرسمية المتميزة للغات للإطلاع على الاستعدادات النهائية ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب العام الدراسي الجديد قبل انطلاقه غداً الأحد، وتابع أعمال النظافة، والدهانات، بالإضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية وقوائم الفصول والمكتبة وحجرات الأنشطة والمعامل والحاسب الآلي.

وأكد السيد، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل كثافة الفصول، مشيرا إلى وصول جميع الكتب الدراسية للمدارس لتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي.



