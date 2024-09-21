وكيل تعليم بنى سويف يتفقد عددا من المدارس فى أول أيام الدراسة

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الأول للعام الدراسي الجديد 2024/2025 ، والذي انطلق"اليوم"في 214 مدرسة بإجمالي يزيد عن 196 ألف طالبا وطالبة (ابتدائي وإعدادي وثانوي والتي تعمل بنظام الفترتين " صباحي ومسائي") ، فيما تنتظم الدراسة غداً الأحد في أكثر من 1340 مدرسة على مستوى المحافظة لاستقبال مايزيد عن 825 ألف و700طالبا وطالبة في مختلف المراحل من الروضة حتى التعليم الثانوي العام والفني"، بواقع (37 ألف و371 تلميذاً وتلميذة برياض الأطفال ،و464 ألف و136تلميذا وتلميذة في 731 في مدارس المرحلة الابتدائية " رسمي عربي /لغات /خاص" و 216 ألف و623طالبا وطالبة في 463 مدرسة إعدادي، و47 ألف في 93 مدرسة ثانوي عام، و60 ألف و635 طالباً وطالبة في 55 مدرسة تعليم فني ( 32 صناعي ، 17 تجاري ، 6 زراعي )

جاء ذلك خلال متابعته،مع وكيل التعليم"هاني عنتر"لسير العملية التعليمية في أول يوم دراسة مع بداية العام الدراسي الجديد،حيث شدد المحافظ على ضرورة متابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية،موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس

من جانبه أشار وكيل الوزارة، إلى جولته "اليوم " والتي تفقد خلاله عدداً من المدارس التابعة لإدارة تعليم بني سويف ،وحرص على حضور طابور الصباح بمدرسة الأقباط الاعدادية بنين ثم أعقبها التوجه لمدرسة الأقباط الاعدادية بنات و ممدرسة أنور محمد حسن بالوقف واختتمها بمدرسة باروط المشتركة 2، مقدما التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين بمناسبة العام الدراسي الجديد ، وتم تفقد حجرات الدراسة والأنشطة والمعامل بتلك المدارس

وتم التأكيد على أهمية الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني والإلتزام بالإذاعة المدرسية واختيار البرامج التي تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن ، والتوعية بالمشروعات القومية وحياة كريمة والتوعية باخطار التغيرات المناخية وآثارها على البيئة ، مع التنبيه على حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين إلى جانب عدم مغادرة مسئول الأمن باب المدرسة وغلقه عقب انتهاء طابور الصباح وإحكام الإشراف عليها والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم ، فضلا عن الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم ، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة

إضافة إلى تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول ، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، والتشديد على تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي والبعد عن استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائياً ، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية

ووجه وكيل الوزارة، بمتابعته تنفيذ خطة المتابعة الميدانية على المدارس ، من خلال فرق المتابعة والموجهين بالإدارات التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وإعداد التقارير بالملاحظات ونتائج الزيارة للعمل على تلافيها وتقديم الحلول المناسبة لها إلى جانب خطة المتابعة التي تنفذها المديرية من خلال تسيير الاوتوبيس الطائر الذي يجوب كافة إدارات التعليم للمرور على المدارس بمشاركة أعضاء المتابعة وموجهي عموم المواد والتوجيه المالي والإداري لمتابعة المدارس من كافة النواحي الفنية والإدارية وتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية.