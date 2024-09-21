وفاة رضيعة بريطانية بعد ولادتها بـ4 ساعات بسبب نوم والدتها أثناء الرضاعة

كتب ـ أحمد عرفة

توفيت طفلة رضيعة بعد ساعات قليلة من خروجها مع والدتها التى لم تحصل على أي قسط من الراحة عقب ولادة طبيعية مرهقة، من المستشفى، مما جعل الأم تنام أثناء إرضاع طفلتها في المنزل، هذا ما خلصت إليه تحقيقات بريطانية بأن طفلة حديثة الولادة توفيت بعدما نامت أمها المنهكة أثناء محاولة إرضاعها في سريرها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إيفلين جريس مارش، البالغة من العمر يومًا واحدًا، توفيت بعد أن تم إرسالها هي ووالدتها إلى المنزل من المستشفى بعد أربع ساعات فقط من ولادة طويلة، وذكر تقرير الطبيب الشرعي أن إيفلين ولدت في مستشفى ليدز العام، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، في الساعة 4.38 صباحًا، بعد مخاض طويل، ولم تحصل والدتها على قسط كاف من النوم منذ يوم الأحد 24 سبتمبر وحتى ولادة طفلتها بعد يومين، وكانت مرهقة.



مستشفى ليدز

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه رغم ذلك، خرجت الأم وطفلتها من المستشفى وأُرسلتا إلى المنزل بعد أربع ساعات من الولادة، وفي حوالي الساعة 1.45 من صباح يوم الأربعاء 27 سبتمبر، تم إدخال الطفلة إلى سرير والدتها لأنها كانت مضطربة، ويعتقد أن الأم كانت نائمة أثناء إرضاعها، وعندما استيقظت مرة أخرى حوالي الساعة الرابعة صباحًا، كانت الطفلة تحت ثدي أمها في حالة غير مستجيبة.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه رغم العلاج الطارئ، لم يكن من الممكن إنعاش الطفلة وأُعلن وفاتها للأسف في الساعة 7.50 صباحًا في مستشفى ليدز العام، وهو نفس المكان الذي ولدت فيه قبل يوم واحد فقط، وتم تسجيل سبب وفاة إيفلين على أنه غير محدد، إلا أن الطبيب الشرعي قال إنه من المرجح أن الوفاة نجمت عن اختناق الطفلة عن طريق الخطأ من قبل شخص بالغ نائم.

وقال الطبيب الشرعي كيفين ماكلولين، إن وفاة إيفلين كان من الممكن منعها لو لم يتم إرسالها هي ووالدتها إلى المنزل بعد وقت قصير من الولادة، متابعًا أنهم يعتقدون أن هناك خطر حدوث وفيات في المستقبل ما لم يتخذ المستشفى الإجراءات اللازمة.