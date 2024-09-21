اليوم السابع
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السبت، 21 سبتمبر 2024 05:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير العمل اللبناني يدين الهجوم على الضاحية الجنوبية ويصفه بالعمل الجبان

السبت، 21 سبتمبر 2024 05:00 م
وزير العمل اللبناني يدين الهجوم على الضاحية الجنوبية ويصفه بالعمل الجبان الهجوم على الضاحية الجنوبية
أ ش أ

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دان وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية، واصفا العمليات التي طالت بلاده مؤخرا بـ"الإجرامية والعمل الجبان" .


وقال المسؤول اللبناني، في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن "المجزرة التي استهدفت أحد المباني السكنية في الضاحية الجنوبية تعبر عن حقيقة الكيان الإسرائيلي المتعطش للدماء ذي الطبيعة الإجرامية"، مؤكدا أن هذا "العمل الإجرامي والجبان يدل أيضا على ضعف وخوف الكيان الإسرائيلي من المواجهة في الميدان والذي دائما لم يحقق فيها أي نتائج عسكرية" .


وشدد بيرم على ضرورة وقف حرب الإبادة على غزة، منتقدا في الوقت نفسه الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني .







وزير العمل اللبناني

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