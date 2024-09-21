اليوم السابع
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وزير الخارجية: سيكون صوت مصر حاضرا وقويا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

السبت، 21 سبتمبر 2024 10:47 م
وزير الخارجية: سيكون صوت مصر حاضرا وقويا في الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية
كتب محمد شرقاوى

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كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين المصريين بالخارج عن مجموعة كبيرة من اللقاءات، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تتجاوز 100 لقاء وفعالية على مدار الأيام المقبلة.

وأوضح «عبد العاطي» خلال لقاء خاص على شاشة فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مصر ستشارك بقوة في فعالية قمة المستقبل، والعديد من الفعاليات، فيما يتعلق بإنشاء نظام مالي جديد، يحقق العدالة، ويتناول قضية المديونية، خاصة بالنسبة للدول متوسطة الدخل، كما هو الحال في مصر، ويتعلق بتوفير التمويل المطوب لعملية التنمية المستدامة، لكي تستطيع الدول النامية الوصول إلى الأهداف المستهدفة، فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

وأكد مناقشة ملفات كثيرة، منها نزع السلاح والملف الفلسطيني والسوادني، وستشارك مصر بها بفاعلية، وسيكون صوتها حاضرا وقويا؛ لأنها الطرف الإقليمي الأهم في المنطقة التي تمتلئ بالاضطرابات.







وزير الخارجية

صوت مصر حاضرا وقويا

الجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة الاخبارية




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