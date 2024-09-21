وزير الخارجية المجرى: أوروبا تواصل العمليات التجارية مع روسيا "خفية"

أعلن وزير الخارجية المجرى بيتر سيارتو أن أوروبا بأكملها تواصل العمليات التجارية مع روسيا، ولكن هنغاريا فقط هي التي تفعل ذلك بشكل علني.

وقال سيارتو بعد اجتماع اللجنة الحكومية الروسية المجرية الـ15 المعنية بالقضايا الاقتصادية: "العقوبات لا تجدي نفعا لأن جزءا كبيرا من الشركات الأوروبية يجد وسيلة للحفاظ على التعاون الاقتصادي مع روسيا. أود أن أشير إلى أن أوروبا كلها تتعامل تجاريا مع روسيا، والبعض ينفي ذلك، ولكن ليس لدينا حاجة لنخفي تعاملنا. والفرق هو أننا نناقش هذه القضية بصدق وصراحة".

وأشار إلى أن الشركات المجرية لن تضطر أبدا إلى إنكار أنها تبحث عن شركاء اقتصاديين روس، لأن هذه "ليست نقيصة" في بلادهم.

واعتبر سيارتو في أغسطس الماضي أن أعضاء الاتحاد الأوروبي كانوا منافقين عندما انتقدوا بودابست لشرائها النفط من موسكو، لأنهم أنفسهم يفعلون الشيء نفسه، ولكن "خفية ونفاقا".

وتفيد بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية بارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي في يوليو للمرة الأولى منذ نوفمبر من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، بدأت التجارة الثنائية في منتصف الصيف، بعد سبعة أشهر من التراجع، في النمو مجددا، وزادت على مدار الشهر المذكور بنسبة 23% - لتصل إلى 6.03 مليار يورو. وكانت هذه أعلى قيمة منذ يناير من هذا العام، عندما بلغت 6.09 مليار يورو.

وزادت روسيا تصدير السلع بنسبة 21% إلى 3 مليارات يورو، في حين زاد الاتحاد الأوروبي صادراته بنسبة 24.5% إلى 3.03 مليار يورو.