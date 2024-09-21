وزير الخارجية الإيطالي: سنبحث مع الشركاء بالأمم المتحدة دعم كييف ووقف إطلاق النار في غزة

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه سيبحث مع الشركاء بالأمم المتحدة تقديم الدعم للسلطات وتأمين مرافق الطاقة في أوكرانيا، ودعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية - في تصريحات أدلى بها "أنطونيو تاياني" على هامش مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن المهمة ستكون فرصة لتعزيز التزام بلاده - باعتبارها رئيسا لمجموعة الدول السبع الكبرى - تجاه معالجة الأزمات المختلفة التي لاتزال تهدد الاستقرار والأمن العالميين.

وأشار إلى أنه سيتم مع الشركاء مناقشة تقديم الدعم للسلطات وتأمين مرافق الطاقة في أوكرانيا، ثم تناول الوضع في الشرق الأوسط لدعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحد من خطر إضفاء طابع إقليمي على الصراع.

وأوضح بيان الخارجية الإيطالية أن الوزير تاياني سيولي اهتماما خاصا للأزمات الدولية الرئيسية والتنسيق مع الشركاء في ظل رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع.

وأفاد بأن الوزير الإيطالي سيرأس يوم /الإثنين/ المقبل بالاشتراك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعا وزاريا لمجموعة السبع يتناول سبل دعم شبكات الطاقة في أوكرانيا.

وأضاف أن الوزير سيرأس أيضا بنفس اليوم اجتماعا غير رسمي لوزراء خارجية مجموعة السبع، حيث سيتم مناقشة الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وسيناريوهات الأزمات الإقليمية الأخرى.

كما سيترأس الوزير اجتماع وزراء خارجية غرب البلقان "ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود وشمال مقدونيا وصربيا" مع مجموعة "أصدقاء غرب البلقان" "النمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا"، وهي مبادرة تتوافق مع التزام إيطاليا بتعزيز التعاون مع شركائها في البلقان وتعزيز آفاقهم الأوروبية.

وسيشارك تاياني أيضا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وسيعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء خارجية مختلف البلدان غير الأوروبية لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.