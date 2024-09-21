واشنطن وطوكيو تؤكدان التزامهما بالحفاظ على استقرار مضيق تايوان

وكالات

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، السبت، خلال لقائهما في ديلاوير على هامش قمة الرباعية "كواد"، التزامهما بالحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، ومعارضتهما لأي محاولات لتغيير الوضع القائم بالقوة.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الطرفين ناقشا مخاوفهما إزاء "الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الصين، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي". كما عبّرا عن التزامهما بتطوير وحماية التقنيات الحيوية والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وزيادة المرونة في مواجهة الضغوط الاقتصادية.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الزعيمين بمواصلة تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة واليابان، والعمل جنباً إلى جنب كشريكين عالميين.