واشنطن بوست: كامالا هاريس تجمع تبرعات فى شهر أغسطس أربعة أضعاف ترامب

كتبت رباب فتحى

جمعت حملة نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس أكثر من أربعة أضعاف ما جمعته حملة المرشح الجمهورى، دونالد ترامب في أغسطس، مستفيدة من زيادة الحماس الديمقراطي خلال الشهر الأول الكامل من حملتها الرئاسية.

لكن لجان العمل السياسي الفائقة الموالية لترامب تواصل جمع مبالغ كبيرة من المانحين الكبار مع دخول المرشحين السباق النهائي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وجمعت حملة هاريس 190 مليون دولار في أغسطس، وفقًا للتقارير المقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية ليلة الجمعة، وأنفقت ما يقرب من 174 مليون دولار في أغسطس - وأنهت الشهر بمبلغ 235 مليون دولار نقدًا في متناول اليد. وأنفقت الحملة أكثر من 135 مليون دولار على وسائل الإعلام وإنتاج الإعلانات؛ وأكثر من 6 ملايين دولار على السفر الجوي؛ وحوالي 4.9 مليون دولار على الرواتب والضرائب ذات الصلة؛ و4.5 مليون دولار على الرسائل النصية.

وأظهر تقرير حملة ترامب أنه جمع 43 مليون دولار في أغسطس وأنفق 61 مليون دولار، مع 135 مليون دولار نقدًا لإنفاقها في بداية سبتمبر. وأنفقت حملته أكثر من 47 مليون دولار على الإعلانات، إلى جانب 10.2 مليون دولار على البريد المباشر للناخبين المحتملين وحوالي 670 ألف دولار على السفر الجوي.

وأفادت اللجنة الوطنية الجمهورية ليلة الجمعة أنها جمعت 40 مليون دولار في أغسطس وأنهت الشهر بمبلغ 79 مليون دولار نقدًا في متناول اليد. وتجاوزها نظراؤها الديمقراطيون في جمع الأموال وإنفاقها، حيث جمعوا 68 مليون دولار وأنفقوا 84 مليون دولار لإنهاء الشهر بمبلغ 50 مليون دولار نقدًا في متناول اليد.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال مسئولون في حملة هاريس إن جهودها واللجان المنسقة - المجموعات التي تجمع الأموال بشكل مشترك لحملتها - جمعت 361 مليون دولار في أغسطس مقارنة بـ 130 مليون دولار تم جمعها من خلال جهود ترامب المنسقة. لكن التقارير التي تظهر أن الصورة الكاملة لن تكون متاحة حتى وقت لاحق من هذا العام لأن بعضها يقدم ملفات ربع سنوية بدلاً من شهرية. وقد بنت حملتها على الإثارة في اللحظات الرئيسية، بما في ذلك اختيارها لحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز كمرشح لمنصب نائب الرئيس وزيادة اهتمام الناخبين حول المؤتمر الوطني الديمقراطي. وقال مساعدوها إن ما يقرب من 3 ملايين مانح ساهموا في إجمالي أغسطس للجان المنسقة وأن حوالي ثلثهم تبرعوا لأول مرة في هذه الدورة.