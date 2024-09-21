اليوم السابع
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السبت، 21 سبتمبر 2024 07:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هيئة الدواء تكشف 6 رسائل مهمة عن معدلات الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

السبت، 21 سبتمبر 2024 07:00 ص
هيئة الدواء تكشف 6 رسائل مهمة عن معدلات الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية هيئة الدواء

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كشفت هيئة الدواء عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض، بحسب هيئة الدواء تضمنت الاستخدمات الخاطئة الأتى :-

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التي حددها الطبيب.

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

- استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع للطبيب.

- استخدام المضاد الحيوي الذي وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.







هيئة الدواء

المضادات الحيوية

الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية




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