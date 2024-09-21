هيئة الدواء تكشف 6 رسائل مهمة عن معدلات الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

كشفت هيئة الدواء عن أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية التى يجب تجنبها للحفاظ على سلامة المريض، بحسب هيئة الدواء تضمنت الاستخدمات الخاطئة الأتى :-
-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التي حددها الطبيب.
-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
- استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع للطبيب.
- استخدام المضاد الحيوي الذي وصف لشخص آخر أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
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