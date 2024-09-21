هاريس تقبل دعوة لمناظرة ثانية أمام ترامب

وكالات

أعلنت حملة نائبة الرئيس الأمريكى كاملا هاريس الانتخابية، السبت، أن هاريس قبلت دعوة من شبكة "سى.إن.إن" للمشاركة فى مناظرة يوم 23 أكتوبر.

وذكرت رئيسة الحملة جين أومالى ديلون فى بيان: "يجب ألا تكون هناك مشكلة لدى دونالد ترامب فى الموافقة على هذه المناظرة. إنها بالشكل وبالنظام نفسهما اللذين كانا فى مناظرة سى.إن.إن التى حضرها وقال إنه فاز بها فى يونيو، عندما أشاد بمديرى المناظرة فى سى.إن.إن وبقواعد الشبكة وتقييماتها". ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب للتعليق.

وكانت المناظرة الأولى بين المرشحين فى 10 سبتمبر، وأعلن ترامب بعد ذلك رفضه إجراء مناظرة جديدة مع هاريس، فى منشور على منصته "تروث سوشال".

وقال الرئيس الأمريكى السابق: "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، بعد الأولى مع الرئيس جو بايدن فى يونيو، والثانية مع نائبة الرئيس.