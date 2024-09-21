نقيب المعلمين يشيد بجهود وزارة التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد

كتبت آية دعبس

توجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالتهنئة لجميع المعلمين، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية، وفى أداء رسالتهم السامية بحسن تربية النشئ على أكمل وجه.

وأكد الزناتي، أن اهتمام الدولة المصرية، بـ منظومة التعليم، والارتقاء بمخرجاته، يعكس الإيمان بدور التعليم كركيزة أساسية في بناء المستقبل ، وما يمثله من أداة فاعلة في تحقيق التنمية الشاملة وتطور المجتمع والنهوض به.

وأوضح أن المنظومة التعليمية وفى القلب منها المعلم ، ليس هدفها التحصيل الدراسى فقط ، ولكن لها دور هام جدا ، بالتربية وتعليم القيم والإسهام فى بناء الوعى الصحيح لدى الطلاب لمعنى الدولة والحفاظ على استقرارها ، والتوعية بالتحديات التى تواجهها ، بجانب حسن تعليم الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتهيئتهم لاحتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي .

وأشاد نقيب المعلمين، بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، لتهيئة الأجواء الإيجابية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير كافة السبل لضمان سير العملية التعليمية بشكل مستقر.