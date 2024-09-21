اليوم السابع
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نفوق 7 رؤوس ماشية فى حريق داخل مزرعة بإحدى قرى الغربية

السبت، 21 سبتمبر 2024 02:53 م
نفوق 7 رؤوس ماشية فى حريق داخل مزرعة بإحدى قرى الغربية حريق - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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شهدت قرية شبرا قاص مركز السنطة بمحافظة الغربية، نشوب حريق هائل داخل مزرعة مواشي، نتج عنه نفوق 7 رؤوس ماشية، وإصابة 4 رؤوس بحروق، وأتت النيران على محتويات المزرعة بالكامل، انتقلت الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم إخماد النيران.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق هائل داخل مزرعة مواشي بقرية شبرا قاص مركز السنطة.


هرعت الحماية المدنية لمكان الحادث، وتم إخماد النيران، وتسبب الحريق فى نفوق 7 رؤوس ماشية وإصابة 4 رؤوس مواشى أخرى بحروق متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 







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