ندوات توعوية فى مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة في الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت وحدة تكافؤ الفرص بديوان محافظة الأقصر، في فعاليات ندوات التوعية التثقيفية بقرى حياة كريمة بأرمنت والتي أطلقتها وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وجمعية "مفتاح الحياة"، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، ومتابعة على عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت.

وتهدف إلى تنفيذ مشروع إدارة محلية مستدامة، والذي كان من أهدافه إعداد مدربين لموظفي الوحدات المحلية القروية والتي نفذها خريجى البرنامج التدريبي، حيث تم تنفيذ ندوة بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحرى، وذلك تحت عنوان "تنظيم الأسرة"، وحضر الندوة كلا من نورا عثمان مدير إدارة الاستثمار ومسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بالأقصر، ونجوى على النوبى رئيس وحدة أيادي مصر، وإبراهيم عمر رئيس القرية، و الشيخ محمود أحمد محمد بصرى خطيب بالأوقاف، والعديد من سيدات القرية، وأبدت الحاضرات استجابة كبيرة لما تم تقديمه من معلومات كما طالبوا بتكرار تلك اللقاءات التثقيفية.

وتم تنفيذ ندوة في مجمع الخدمات الحكومية بقرية المحاميد بحرى، بحضور أم هاشم عدلى محمد عبد الدايم رائدة ريفية بالمركز الطبى بالديمقراط، وعصام عثمان أحمد سكرتير قرية المحاميد بحرى، وفاطمة أحمد عبد الفتاح مدير العلاقات العامة والإعلام ومسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بالمركز، وقد ألقى الندوة أحمد لطفي وكانت بعنوان تنظيم الأسرة، بحضور عدد من سيدات القرية.



تكافؤ الفرص بالأقصر تشارك فى ندوات توعوية بمجمعات الخدمات



حضور ندوات توعوية بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة