مياه القليوبية توجه لجانا لمراجعة شبكات المياه بالمدارس استعداد للعام الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على المتابعة المكثفة لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ومدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حفاظاً علي صحة الطلاب.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالتنسيق مع مفتشي صحة البيئة بالإدارات الصحية بالمحافظة، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، بالمرور علي المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بعمل غسيل لشبكات المياه بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد، والتأكد من عدم استخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والاعتماد الكلي علي شبكة المياه العمومية داخل المدارس، ومن سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي .

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، أن العمل مستمر داخل وخارج المدارس من خلال فرق الطوارئ، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، حفاظاً علي صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.



خلال المرو على المعاهد الأزهرية



فحص عينات المياه



خلال الفحص