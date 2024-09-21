مهرجان رياضى وزراعة أشجار ضمن مبادرة بداية بكفر الشيخ ورفع 2015 طن قمامة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المسابقة الفنية والثقافية والدينية للنشء "المسابقات الفنية في الرسم الحر، الإلقاء، الإنشاد الديني، الخطابة، تأليف الشعر، المذيع" بمشاركة 100 طليع بقاعة التعليم المدنى بالمديرية، كما نظمت المديرية دورة خماسي فى الفترة من 10 حتى 30 سبتمبر الجاري ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، كما نظم نادي بيلا الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، مباريات ودية فى لعبة المصارعة، أمام نادى فارسكور من محافظة دمياط.

كما أطلقت إدارة شباب كفر الشيخ، المهرجان الرياضي بمركز شباب "دقلت" للمشاركة فى قوافل القطاعات الحكومية المتعددة التي تنظمها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة "بالقرية و خلال الفاعليات شارك أعضاء أندية التطوع فى زراعة الأشجار، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى واللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفرالشيخ .

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن مبادرة "بداية جديدة" تستمر لمدة 100 يوم فى جميع محافظات مصر، التى انطلقت بالأمس وتستمر فاعلياتها بجميع مراكز شباب وأندية المحافظة لتقديم الخدمات الرياضية والفنية والتثقيفية المتنوعة، تتمثل المحاور الرئيسية للمبادرة في خمسة محاور، هي تعزيز الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، تطوير اقتصاد تنافسي، تحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، تأمين فرص العمل اللائق، تعزيز الحماية الاجتماعية .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المهرجان الرياضي بمركز شباب دقلت، قدم المسابقات الرياضية الترويحية و مباراة خماسي كرة القدم وتدريبات الحاسب الآلي للنشء، مسابقة الرسم الفوري و ندوة التغذية الصحية للرياضيين، تدريبات الفرق الرياضية للياقة البدنية، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التي تستمر بمراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة على مدار المائة يوم منذ انطلاقها فى 17 سبتمبر 2024 .

في سياق متصل، شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، رفع 2015 طنا من القمامة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، كما تمكنت الحملات التموينية من تحرير 130 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز دسوق وفوه ومطوبس، بتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة، إضافة لحملات إزالة إشغالات، وأعمال التطوير التي تشهدها عدد من المدن.



تدريبات الحاسب الآلي ضمن فاعليات المهرجان الرياض



زراعة الاشجار ضمن مبادرة بداية



ممارسة عدد من الالعاب الفردية