منطقة الإسماعيلية الأزهرية مستعدة لانطلاق العام الدراسي الجديد غدا الأحد

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية اجتماعًا، مع مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم، وذلك لمناقشة استعدادات المنطقة للعام الدراسي الجديد والذى سوف ينطلق غدا الاحد فى جميع معاهد المنطقة بمراحلها المختلفة.



وتم التأكيد على أهمية تنفيذ خطط المتابعة لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة، وضرورة المتابعة الدقيقة لتحسين جودة التعليم، ورصد أي مشكلات تطرأ خلال الدراسة لفحصها ومعالجتها فور حدوثها، حتى نشهد عامًا دراسيًّا مميزًا في إطار حرص الأزهر على تطوير المنظومة التعليمية بشكل مستمر وفعال.



