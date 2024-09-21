منطقة الإسكندرية الأزهرية تختتم فعاليات البرنامج التثقيفى

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، على نجاح فعاليات البرنامج التدريبي التثقيفي العقائدي المكثف "معالم المنهج الأزهري"، والذي استهدف أكثر من 170 معلم من أعضاء هيئة التعليم تخصص العلوم شرعية.



و تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الموضوعات و حقق البرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام نجاحًا، من ترسيخ المفاهيم الصحيحة حول معالم المنهج الأزهري وتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة للرد على التحديات الفكرية المعاصرة؛ والذي بدا من حرص المعلمين على الحضور والمناقشة. وتناول البرنامج مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، كما هو شأن مصطلح أهل السنة، ومنهجية الرد على قضايا الإلحاد، بالإضافة إلى المنهج الأشعري وأسسه، وقد تميز البرنامج بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة الأزهر وأعضاء المركز الأشعري المتخصصين في الجوانب العَقَديّة والفقهيه.



وأعرب الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه البرنامج، مؤكدًا على أهميته في تنمية مهارات معلمي العلوم الشرعية وتعزيز دور الأزهر في الحفاظ على الهوية الوطنية والتأكيد على سمو رسالته الدينية والعلمية، موضحًا أنه يأتي هذا التدريب بتوجيهات من وكيل الأزهر الشريف و رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

مبينًا أن هذا البرنامج ضمن الفعاليات التي يشارك بها الأزهر الشريف في تنفيذ فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث يُمكن هذا البرنامج من ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التعليم، وتطوير الفكر لمواجهة التحديات المعاصرة، ومواجهة التحديات الفكرية وتعزيز الهوية الوطنية والدينية. مضيفًا: أنه من المتوقع من خلال الربط بين هذين البرنامجين، يمكن تحقيق تأثير إيجابي على مستوى التعليم الديني والمدني في مصر، حيث يتم تأهيل المعلمين ليصبحوا أكثر كفاءة في التعامل مع التحديات الفكرية، وتعزيز الهوية الدينية المعتدلة، إلى جانب بناء جيل جديد يتمتع بوعي فكري وقدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية المعاصرة.



من جانبه، أكد الدكتور شريف سميح، مدير التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا البرنامج الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي، يأتي في إطار حرص القطاع على الارتقاء بالكفاءة المهنية لمعلميه، وتلبية للاحتياجات التدريبية الفعلية، وأضاف أن التغذية الراجعة من المشاركين كانت إيجابية للغاية، حيث أكدوا على أهمية البرنامج في تنمية قدراتهم العلمية والمهنية.



