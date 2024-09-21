مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا ننوي خوض حرب مع "حزب الله"

صرح مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، الجمعة، بأن إسرائيل لا تريد تصعيد الوضع في الشرق الأوسط ولا تنوي الدخول في حرب مع "حزب الله" في لبنان.

وقال: "لا نريد التصعيد في المنطقة. ولا نية لدينا لخوض حرب مع حزب الله في لبنان".

ويأتي تصريح دانون عقب إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن مقتل إبراهيم عقيل رئيس منظومة عمليات "حزب الله" والقائد الفعلي لقوة "الرضوان" الخاصة وقائد خطة الحزب لاحتلال الجليل، بحسب الجيش.

وذكرت تقارير إسرائيلية، بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي، والقناتان 12 و13، أن المستهدف بالضربة الإسرائيلية بالضاحية الجنوبية، هو "مسؤول العمليات الخاصة" في حزب الله، إبراهيم عقيل.

ومن جانبه، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن ما زالت تؤمن بإمكانية التوصل لحل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط وتعتقد أنه يمكن تجنب الحرب بين إسرائيل ولبنان.

كما أكد كيربي أن الولايات المتحدة لم تتلق إخطارا رسميا من إسرائيل بنيتها مهاجمة بيروت الجمعة.