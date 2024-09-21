اليوم السابع
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مقتل مزارع بطلق نارى بسبب الخلاف على قطعة أرض بالدقهلية

السبت، 21 سبتمبر 2024 08:39 م
مقتل مزارع بطلق نارى بسبب الخلاف على قطعة أرض بالدقهلية مديرية أمن الدقهلية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقي مزارع بقرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية، مصرعه علي يد جاره فى الأرض للخلافات بينهما علي ملكية أرض زراعية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنزلة، يفيد بوفاة المدعو "إبراهيم د" 69 سنة مزارع مقيم بالنسايمة، بعدما نشب خلاف بينه وبين المتهم ويدعي عبده . ع.م، 35 سنة، بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض، فقام الأخير بإطلاق النار على المجني عليه مما أصابه بالجانب الأيمن من الخلف.

وعلى الفور تم نقل الجثمان إلي مستشفى المنزلة العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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