مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين تريلا وسوزوكي بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه متأثرا بإصابات لحقت به نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا، وأخرى سوزوكي، بالطريق الصحراوي في منشأة القناطر، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة، أن الحادث وقع بين سيارتين نقل تريلا وسوزوكي، ما أسفر عن مصرع شخص تم تحديد هويته.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.