اليوم السابع
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2024 10:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مشروعات نفذتها مصر فى دول حوض النيل.. تعرف عليها

السبت، 21 سبتمبر 2024 10:44 م
مشروعات نفذتها مصر فى دول حوض النيل.. تعرف عليها وزارة الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت مصر على مدار السنوات الماضية العديد من مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل لتوطيد علاقات التعاون الثنائى، من خلال بناء قدرات الكوادر فى الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من الوزارات والمؤسسات المصرية.
 

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المشروعات التى تم تنفيذها فى دول حوض النيل:
 

1- تم إنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و180 بئر جوفى فى كينيا و12 محطة بالكونغو و10 آبار بالسودان و75 بئر فى اوغندا و60 بئر فى تنزانيا، وإنشاء 2 مرسى نهرى و4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و28 خزان أرضى فى اوغندا.

2- تم إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان.

3- تم انشاء معمل لتحليل نوعية المياه فى جنوب السودان.

4- تنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى اوغندا، ومشروع لـ مقاومة الحشائش المائية ببحر الغزال وبحر الجبل بجنوب السودان.

5- تنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية، وتوفير دورات تدريبية لـ1650 متدربا من 52 دولة إفريقية.







افريقيا

وزارة الرى

المياه

جنوب السودان



الموضوعات المتعلقة

مشروعات نفذتها وزارة الرى فى حوض النيل خلال 2023

الإثنين، 08 يناير 2024 02:00 ص

الرئيس السيسى يجتمع برئيسى الوزراء والمخابرات العامة ووزير الرى.. ويؤكد: التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصرى الأفريقي.. ولدينا إمكانيات بشرية وفنية لتنفيذ مشروعات تنموية مع أفريقيا

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 01:28 م

وزير الرى يفتتح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية فى جنوب السودان

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 07:34 م

وزير الرى: مشروعات مقاومة الحشائش المائية فى أوغندا تحد من مخاطر الفيضان

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:29 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة