اليوم السابع
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مستقبل وطن بالشرقية يتكفل بمعاش شهرى لسيدة فقدت ابنتيها وحفيدتها بحادث قطارى الزقازيق

السبت، 21 سبتمبر 2024 10:39 م
مستقبل وطن بالشرقية يتكفل بمعاش شهرى لسيدة فقدت ابنتيها وحفيدتها بحادث قطارى الزقازيق حزب مستقبل وطن يؤدى واجب العزاء لأم ضحايا القطار
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم وفد من قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، واجب العزاء للأم المكلومة في ابنتيها وحفيدتها، ضحايا حادث تصادم قطارين بالزقازيق.

وقالت الدكتورة زينب فهيم أمينة المرأة، لـ"اليوم السابع" إنها توجهت لتقديم واجب العزاء هي ومجموعة من قيادات الحزب للأم المكلومة، وأعلنت عن قيام الحزب بربط وديعة توفر ما قيمته 2000 جنيه شهريا، كمعاش للأم المكلومة للمساعدة في تربية أحفادها الأيتام، وكذلك التكفل بعلاجها حيث تعانى عددا من الأمراض المزمنة.

من جانبها أعربت الأم المكلومة السيدة عزة محمد، عن شكرها لمواساة قيادات حزب مستقبل وطن في مصابها، وتقديم المساعدة المادية لها لمعاونتها في تربية أحفادها.

والأم المكلومة، لقبت بأم الصابرين، ذلك لأنها أصبحت مسئولة عن 9 أيتام أحفادها، هم أبناء نجليها توفوا قبل سنوات عددهم 3 أحفاد بالإضافة لـ6 أحفاد هم أبناء ابنتيها المتوفتين بالحادث.

كانت شهدت مدينة الزقازيق حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، والذي أسفر عن إصابة 52 شخصا، وتم نقلهم لمستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار التعليمي وإحدى المستشفيات الخاصة فضلا عن وقوع 4 حالات وفاة.







الشرقية

حادث تصادم قطارين بالزقازيق

تصادم قطارين

صحة الشرقية




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