مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة

قنا - صابر سعيد

تمكن الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام، من القضاء على حالات قوائم الانتظار وإجراء 60 حالة قسطرة تشخيصية وتركيب دعامات دوائية بعد مجهود استمر 20 يوما.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالقضاء على حالات قوائم الانتظار بمستشفى قنا العام، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومتابعة وإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام والفريق الطبى بالمستشفى.

وتمكن الفريق الطبي بمستشفى قنا العام، في الفترة الماضية من إعداد خطة لتقليص قوائم الإنتظار، من خلال فرز الحالات المرضية، وإعداد خطة لإعادة توزيع الكوادر الطبية وتهيئة غرف العمليات بالمستشفى، من أجل الوصول إلى "الحالة صفر" في قوائم الانتظار.

وكان قد تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، وحدة عمليات القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام، والتقى مع الأطباء بالقسم، مشيداً بجهودهم المختلفة في الإرتقاء بالوحدة وأهميتها في تنفيذ عمليات القسطرة القلبية، مشدداً على أهمية الإنتهاء بصورة دورية من قوائم الإنتظار.

وأشار الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إلى أن الفريق الطبي تكون من الدكتور أحمد الزقيم رئيس قسم القلب، والدكتور أحمد عبدالباقى رئيس وحدة القسطرة القلبية، والدكتور مخلص صبحى، نائب رئيس وحدة القسطرة القلبية، وعدد كبير من استشاريى القلب بمعهد القلب بسوهاج ومشرف القسطرة والتمريض.