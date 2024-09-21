محافظ سوهاج ينيب عبد الهادى لاستقبال وزير التعليم في أول يوم دراسة.. صور

سوهاج محمود مقبول

أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، اليوم السبت، في استقبال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمرافقته خلال زيارته التفقدية لعدد من المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

ومن جانبه أعرب وزير التربية والتعليم عن حرصه على تعزيز سبل التعاون مع المحافظة من أجل النهوض بالعملية التعليمية وتجاوز التحديات التي تواجه تطوير المنظومة التعليمية وضبط انتظام العملية الدراسية مع إنطلاق العام الدراسى الجديد، وحرص أن تكون سوهاج هي المحطة الأولى له في تفقد إنطلاق العام الدراسى.

ورحب الدكتور محمد عبدالهادي بوزير التربية والتعليم، نيابة عن اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ، والذى يلتقى اليوم السبت بالفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل بحضور عدد من المستثمرين ورجال الصناعة من مختلف المناطق الصناعية بسوهاج لبحث مشاكل المستثمرين ودعم وتطوير قطاع الصناعة والاستثمار بسوهاج، مشيرًا إلى أهمية تفقد عدد من المدارس ومناقشة المعوقات التي تواجه العملية التعليمية في سوهاج وأكد على ضرورة التعاون بين المحافظة والوزارة لتحقيق تقدم ملموس في التعليم حيث شهدت المحافظة توسعًا كبيرًا في عدد المدارس وزيادة الفصول الدراسية خلال السنوات العشر الماضية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شملت 181 قرية في 7 مراكز، مع التركيز على تطوير التعليم من خلال إنشاء مدارس جديدة بمختلف المراحل التعليمية في القرى والنجوع والتوابع

وأوضح عبدالهادي أن اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، يثمّن جهود وزير التربية والتعليم في تطوير التعليم، وجولاته المستمرة لمعالجة التحديات في الميدان، بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.



استقبال وزير التعليم فى سوهاج



جانب من استقبال وزير التعليم فى سوهاج



جانب من جولة وزير التعليم فى سوهاج



جولة وزير التعليم فى سوهاج



جولة وزير التعليم فى مدارس سوهاج



وزير التعليم يتفقد مدارس سوهاج