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محافظ بورسعيد يوزع الهدايا على الطلبة فى أول أيام الدراسة.. فيديو وصور

السبت، 21 سبتمبر 2024 01:26 م
محافظ بورسعيد يوزع الهدايا على الطلبة فى أول أيام الدراسة.. فيديو وصور المحافظ يقدم الهدايا
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من داخل إحدى مدارس محافظة بورسعيد، لتوزيع اللواء محب حبشي، الهدايا على الطلبة والطالبات في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وتفقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عددا من مدارس المحافظة: مدرسة اليونانية الحديثة وسانت ماري والراعي الصالح بنطاق حى الشرق، مشاركاً الطلبة والطالبات أول أيام العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ، على ضرورة الالتزام والانتظام في المدرسة علي أن ينطلق هذا العام تحت عنوان "عام الأخلاق"، ويتم تخصيص جزء من الحصة يومياً للحديث عن الأخلاقيات.

وأضاف المحافظ خلال جولته بالمدرسة، أنه أفضل بداية لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تكون من الفصل المدرسي بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه سيتم الإهتمام بالمواهب منذ الصغر وتنميتها .

توزيع الهدايا
توزيع الهدايا

 

انتظام الدراسة
انتظام الدراسة

 

علامة النصر في الفصل
علامة النصر في الفصل

 

المحافظ بالفصل
المحافظ بالفصل

 







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