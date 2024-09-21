محافظ بورسعيد يلتقى رئيس الأبنية التعليمية للوقوف على الموقف الحالى للمدارس

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، المهندس يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية ببورسعيد، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس ببورسعيد بالتعاون بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية، بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية ببورسعيد، الموقف الحالي لبعض المدارس التي تم رفع كفاءتها في عدد من الأحياء، وأيضا المدارس التي جرى تطويرها في قرية سهل الطينة شرق بورسعيد، استعدادا لاستقبال الطلاب غدا مع بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس الحكومية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة موضوعات التعاون بين محافظة بورسعيد وهيئة الأبنية التعليمية، لمواصلة أعمال التطوير بالمدارس واستمرار تزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ دراسي افضل للطلاب.

وأكد محافظ بورسعيد، تقديم كافة الدعم والتعاون المثمر مع هيئة الأبنية التعليمية لتطوير المنظومة التعليمية ببورسعيد والنهوض بها.