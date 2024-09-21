محافظ بنى سويف يوجه باستمرار تقديم التسهيلات اللازمة لاختبارات "كابيتانو مصر"

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بتوفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ اختبارات المشروع القومي "كابيتانو مصر"، والذي يتم تنفيذه بمركز التنمية الشبابية - شرق النيل، ويستهدف الناشئين في عمر 14 عامًا من كافة أنحاء الجمهورية مواليد 2010م.

وأثني محافظ بني سويف على الجهود المبذولة من القائمين على مشروع اكتشاف المواهب (كابيتانو مصر)، وفريق العمل بمديرية الشباب والرياضة، مشيرا إلى ثقته في امتلاك بني سويف عددًا كبيرًا من المواهب من النشء حتى الشباب، وأن المشروع بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعد فرصة مميزة لاكتشاف هذه المواهب داخل القرى والمدن.

فيما استعرض وكيل الوزارة هشام الجبالي، التسهيلات المقدمة في كافة مراحل البرنامج بدءً مراحل استقبال الشباب المُتقدمين لإجراء الاختبارات التي شملت ملء استمارات التقديم، يعقبها الكشف الطبي من خلال أطباء متخصصين، وقياسات الطول والوزن وغيرها من الاختبارات المهارية بواسطة اللجان الفنية للتقييم، مُتمنيا للشباب المتأهلين إلى المرحلة النهائية، التوفيق والنجاح لاستكمال مشوار التفوق والاحتراف بمختلف الأندية الرياضية، كنواة للمشاركة في المنتخبات الوطنية مستقبلا.

يذكر أن مشروع "كابيتانو مصر" أحد مشروعات وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف الموهوبين في الألعاب المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتتضمن الشروط ألا يكون المتقدم مقيدًا في أى هيئة رياضية، بهدف اكتشاف أكبر قدر من المواهب التي تستحق الوجود داخل أندية كرة القدم.