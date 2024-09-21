محافظ المنيا: مكتبى مفتوح لكل مستثمر جاد لزيادة معدلات التصدير

المنيا - حسن عبد الغفار

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بزيارة للمنطقة الصناعية بالمحافظة لتفقد عدد من المصانع ، بدأها بمصنع "أسكوم" لكربونات الكالسيوم ، مؤكدا على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمصانع والمشروعات القائمة. مشددا على ضرورة تسهيل الإجراءات للمستثمرين، بما يسهم في تطوير الصناعات المحلية وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويعزز القدرة التصديرية للمصانع ورفع معدلات النمو وتوفير العملة الصعبة.

استمع المحافظ داخل أقسام مصنع " اسكوم " - إلى شرح مفصل حول نشاط المصنع وانتاجه ، الذي يمتلك قدرة تصديرية تصل إلى 36 ألف طن سنويًا، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 10 آلاف طن إضافية، وأعرب القائمون على المصنع عن سعادتهم بزيارة اللواء كدوانى و شكرهم لسيادته لتقديمه كافة أوجه الدعم لتوفير مياه الشرب والكهرباء، مع إعلانهم عن خطط لتدشين خط إنتاج جديد بحلول أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ محطة الطاقة الشمسية التابعة للمصنع، والتي بدأ العمل على إنشائها في يونيو 2023، ودخلت الخدمة في مارس 2024.، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة الرئيسية، وتغذية المصانع عبر خطين بقدرة إجمالية تصل إلى 4 محولات. وأشار المحافظ إلى تخصيص قطعة أرض أخرى كامتداد لاستخدام الطاقة النظيفة، في إطار جهود المحافظة لدعم الصناعات الصديقة للبيئة ومواكبة توجهات الدولة نحو خفض الانبعاثات الكربونية.

وعقب زيارته لمصنع " اسكوم " ، توجه المحافظ لزيارة مصنع "الفا ستون 2" ، أحد 3 مصانع لإنتاج كربونات الكالسيوم والثلج بالمنطقة الصناعية بطاقة إنتاجية 16 ألف طن من خلال 4 خطوط انتاج ، تخدم صناعات مستحضرات التجميل وجميع أنواع البلاستيكات والبويات بطاقة انتاجية اجمالية تتجاوز 26 ألف طن يتم تصدير أكثر من 80 % من الانتاج الى الاسواق العالمية والعربية ، ويعمل بها 1400 عامل .

التقى المحافظ بعدد من العاملين بالمصنع معربا عن فخره بكل منتج مصرى قادر على منافسة المنتج العالمى ، مؤكدا دعمه المستمر لكل جهد بناء ، وانه مستعد دائما للقاء كل من يريد مقابلته والاستماع الى مطالبه وحل اى شكاوى قد تواجهه للارتقاء بملف الصناعة ودفع عجلة الإنتاج بالمحافظة .

وخلال الزيارة ، وجه المحافظ بضرورة سحب الأراضي غير المستغلة من المشروعات غير الجادة، وإعادة تخصيصها لصالح مشروعات تدعم الصناعة المحلية ، مع تيسير كل سبل المساعدة للمستثمرين الجادين .

رافق المحافظ نائبه الدكتور محمد أبو زيد، ومحمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب ، و المهندسة نهى فتحى المدير التنفيذى لجهاز المنطقة الصناعية ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.