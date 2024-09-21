اليوم السابع
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محافظ القاهرة يحظر هدم القصور أيا كان طابعها دون العرض عليه.. إنفوجراف

السبت، 21 سبتمبر 2024 06:08 م
محافظ القاهرة يحظر هدم القصور أيا كان طابعها دون العرض عليه.. إنفوجراف حظر هدم القصور والفيلات
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بحظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التى قام بتشكيلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التى تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوى الكفاءة .

وأكد محافظ القاهرة أنه فى الحالات التى تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليهما قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع أقل.

حظر هدم القصور والفيلات
حظر هدم القصور والفيلات

 







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