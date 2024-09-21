محافظ الفيوم يبحث معدلات الأداء بملف تقنين أراضي الدولة بمركز إطسا

الفيوم رباب الجالي

إلتقي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز إطسا، للوقوف على معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وراجع معهم أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين، وما تم البت فيه، وأعداد الطلبات التى تم دفع جدية التصالح بشأنها، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب التقنين لها، وعدد الحالات المستردة ومساحاتها وجهة ولايتها.

ووجه محافظ الفيوم، بوضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين الخاصة بهم، مشدداً على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظاً على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، مشدداً على ضرورة نهو جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى الفيوم، وفقاً للمدة الزمنية المقررة.



