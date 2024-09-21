محافظ الشرقية من كنيسة القديسة رفقة وأولادها: دور العبادة تقدم رسالة سامية

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير ورفع كفاءة دور العبادة، كونها مكاناً لممارسة الشعائر الدينية ولما تمثله من قيمة روحية للمواطنين فهي تعد منابر للتنوير والتثقيف وبناء شخصية الإنسان لتقدم للمجتمع فرداً صالحاً قادراً على البناء والتعمير ولديه القدرة على المشاركة في صنع مستقبل وطنه والدفاع عنه.

وأضاف المحافظ، أن دور العبادة تقدم رسالة سامية للمجتمع فهي مكان يتعلم فيه الناس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن والمواطنة، قائلاً: كلنا مسلمين ومسيحيين شركاء على أرض هذا الوطن وتجمعنا مصلحه واحدة هي إعلاء شأن البلاد.

وذلك خلال تدشين قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة القديسة الشهيدة رفقه وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة وذلك بعد أن تم تطويرها ورفع كفاءتها.

ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمحافظ الشرقية وجميع الحضور الذين شاركوا في حفل التدشين موجهاً تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمجهوداته وإنجازاته فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين ، داعياً كافة المواطنين وشعب الكنيسة للمحبة والتسامح والتكاتف للحفاظ على مقدسات وطننا الغالي مصر لإستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن مصر هي الوطن الذي لم ينقسم ولم يندمج ومصر منصورة دائما بتكاتف أبناء شعبها مسلميه ومسيحييه ، ونشكر الله أن مصر آمنه مستقرة ونرى حالة محبة بين أبنائها فتواجد المسجد بجوار الكنيسة يولد المحبة ويعزز الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن العزيز فهو وطن فريد لا مثيل له في العالم.



البابا تواضروس خلال تدشين الكنيسة



البابا تواضروس يدشن كنيسة القديسة رفقة أولادها