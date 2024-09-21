محافظ البحيرة تضع حجر الأساس لموقف أبو حمص الجديد بتكلفة 30 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بوضع حجر الأساس لموقف السيارات بمدينة أبو حمص الجديد.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي وإطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

والمشروع مقام على مساحة إجمالية قدرها 3.5 فدان، بصافي مساحة (12600 متر مربع) بخلاف الشوارع الداخلية ويستوعب 394 سيارة، وتبلغ تكلفة المشروع 30 مليون جنية.

ويتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي الذي يربط الشوارع المحيطة بالموقف بمحور المحمودية وطريق ساسون الجديد، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري والضغط عن وسط المدينة.

شارك فى وضع حجر الأساس اللواء حسن موافي السكرتير و كامل غطاس السكرتير العام المساعد ورشا فوزى مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص

واللواء عبد المنعم السبيعي المدير التنفيذي لمشروع المواقف والعميد ياسر شوقي مساعد المستشار العسكري وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأبو حمص.