قنصل الصين بالإسكندرية: ساهمنا بأكثر من 30% لنمو الاقتصاد العالمى

الإسكندرية أسماء على بدر

قال يانج يى قنصل عام الصين بالإسكندرية، إن الصين هي ثانى أكبر اقتصاد في العالم وساهمت بأكثر من 30٪ في معدل نمو الاقتصاد العالمي لسنوات عديدة.

وأضاف فى كلمته خلال اليوم الوطنى لتأسيس الصين اليوم بالإسكندرية أن الصين تلتزم بطريق التنمية السلمية والسياسة الوطنية الأساسية للانفتاح على العالم الخارجي، وتنتهج استراتيجية المنفعة المتبادلة والكسب المشترك والانفتاح. تلتزم الصين بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتحفظ على السلام والأمن العالميين، وتعزز التنمية العالمية المشتركة.

وأشار إلى أن العصر الجديد، ستعمل الصين على تعميق الإصلاحات على نحو شامل، وتعزيز التحديث الصيني النمط، وتعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وتقديم مساهمات أكبر للسلام والتنمية في العالم.

واستكمل انه على مدار الـ 75 عامًا الماضية، عمل وطننا الأم العظيم بجد ومضى قُدمًا بشجاعة، وحققت باستمرار إنجازات تنموية جديدة، والتي جذبت الاهتمام العالمي. وفي السنوات الأخيرة، ثابرت الصين على توسيع الانفتاح الرفيع المستوى على العالم الخارجي، واقترح الرئيس شي جينبينغ مبادرة البناء المشترك لـ "الحزام والطريق"، وتعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وها قد أصبحت الصين المنفتحة محرِّكًا هامًّا للتنمية والازدهار العالميين.