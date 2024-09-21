فوز "هندسة المنصورة" بالمركزين الأول والثانى فى ماراثون جامعة بنها للابتكارات

الدقهلية - سارة الباز

فاز فريقان من كلية الهندسة بجامعة المنصورة بالمركز الأول، والثاني على مستوى الجمهورية، في ماراثون جامعة بنها للابتكارات، والذي تم تنظيمه تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، التهنئة لأبنائه أعضاء الفريق، مشيرًا إلى أن الجامعة تفخر بإنجاز طلابها في جميع المسابقات المحلية والدولية، وتحرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة، ومحفزة للطلاب للابتكار والإبداع، حيث تعمل الجامعة على توجيه أفكار الطلاب خصوصا المبتكرين، والنوابغ من المطورين، والمبرمجين، وغيرهم، ليكون في السياق الصحيح باستخدام التكنولوجيا، والذي يعود عليهم بالفائدة، والنفع ويخدم المشاريع القومية، ويحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وشارك فريقان ضما أعضاء من مختلف الأقسام بكلية الهندسة تحت إشراف الدكتور محمود سعفان، أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم، والدكتور أحمد صالح، مدير برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات، والمهندسة هاجر حمدي.

وفاز فريق VerTechX بالمركز الأول في فئة استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية، ويضم الفريق كلا من: محمد خالد أنيس، محمود ابراهيم عبد العزيز، عبد الرحمن أحمد شفيق، يحيى محمد العجمي، مهند توفيق، محمد رزق، عمر سليمان، زياد أسامة، يوسف طاهر، محمد الجنايني، كريم أشرف.

كما فاز فريق touch vision بالمركز الثاني في فئة استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، ويضم الفريق كلا من: أحمد ابراهيم محمد، آدم محمد أبو محمد أبو العز، أحمد مجدي الدمهوجي، يوسف أحمد الغماز، فاطمة صبحي نور الدين، حنين هاني، وياسمين أشرف.

جدير بالذكر أن ماراثون جامعة بنها للابتكارات يأتي في إطار جهود واهتمام الدولة المصرية، التي تولي الإبتكارات أهمية كبيرة، وتضعها على رأس أولوياتها؛ لما لها من أهمية كبيرة على الساحة العالمية، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار 2030، والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة، ونقل التكنولوجيا، ودعم البحث العلمي.



تكريم الفريق الفائز



فرق هندسة المنصورة الفائزة