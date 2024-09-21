فوز طلاب جامعة دمنهور بالمركز الثاني بمنافسات ملتقى الابتكارات 2024

فوز فريق" نبض" بهندسة دمنهور بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية بملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج ٢٠٢٤...





رئيس جامعة دمنهور يهنئ فريق "نبض" بكلية الهندسة لحصوله على المركز الثاني في ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج



أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس، حصول فريق "نبض" بكلية الهندسة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة نقابة المهندسين ـ ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج لعام ٢٠٢٤، الذي تنظمه نقابة المهندسين تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الشباب والرياضة، بمقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.



من جانبه هنأ رئيس الجامعة الفريق الفائز الذي ضم كل من "إسلام السيد، أسامه حسين، علاء عبدالخالق، محمد فتحي، فارس خميس، حسين السيد"، متمنيا لهم دوام التميز والتفوق، ناصحا إياهم بالاستمرار في العمل والتمسك بالفرص التي تعظم الفائدة، مشيدا بأهمية المشروع الذي قدموه وهو

"طرف صناعي للأشخاص الذين يعانون من البتر".، حيث اعتمدوا في مشروعهم على إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية باستخدام ماكينة الفليمنت و3D Printer لطباعة الطرف الصناعي.

كما أشار رئيس جامعة دمنهور إلى أن هذا الإنجاز بتحقيق المركز الثاني على مستوى الجمهورية يكلل جهود الفريق المشترك الذي تعاون كامل أعضائه تحت مظلة إشراف أكاديمي متميز لكل من الدكتور / أحمد السيد، الدكتور / أحمد سالم ـ بقسم الكهرباء، مشيدا بالدعم الأكاديمي والريادي الذي ساهم في تحقيق هذا النجاح الذي يعد نموذجاً لدمج المعرفة الأكاديمية بالابتكار الصناعي، مثمنا الجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واهتمامها بتشجيع الطلاب على تطوير أفكارهم وابداعاتهم؛ لتحويلها إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع تُساهم في خدمة المجتمع، لتحقيق أقصى استفادة لخدمة أغراض التنمية المستدامة.

وأوضح الأستاذ الدكتور / محمد خيرت ـ قائم بعمل عميد كلية الهندسة أن هذا الإنجاز يعكس التزام جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور / إلهامي ترابيس بتطوير مهارات الطلاب وتعزيز أفكارهم في مجال ريادة الأعمال، لافتا إلى أن الفريق الفائز تم توجيههم وتشجيعهم على تبني منهج مبتكر وصولا إلى هذا الإنجاز، مؤكدا أن تضافر الجهود ساهم في تمكين الفريق من مواجهة التحديات المختلفة، في تناغم فعلي مميز بين الوسط الأكاديمي وريادة الأعمال.



جدير بالذكر أن ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج 2024، تم تنظيمه انطلاقًا من دور نقابة المهندسين المصرية في تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنمية جهودهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وشارك بالملتقى كبرى المكاتب الاستشارية، شركات المقاولات، المصنعون، الهيئات الهندسية، وممثلو الوزارات والجهات الحكومية.

وخلال الملتقى تم عرض أفكار شباب المهندسين في مجالات مختلفة، وكذا تم عقد ورش عمل من خلال الشركات العالمية و الشركات الوطنية المشاركة بالملتقى في الأنظمة المختلفة التي يتم تطبيقها بالمشروعات القومية و المدن الذكية المستدامة، بالإضافة إلى عرض فرص العمل المتاحة بالشركات المشاركة، و إجراء مقابلات شخصية للشركات لاختيار المتميزين من المهندسين المشاركين بالملتقى.