فريق مستشفى قنا العام ينقذ مريضا سبعينيا بعد تعرضه لجلطة حادة

قنا صابر سعيد

تمكن فريق طبى بمستشفى قنا العام، من إنقاذ مريض سبعينى، بإجراء عملية جراحية فورية لعلاج إنسداد بالشريان التاجى الأمامى وتركيب دعامتين دوائيتين، خلال ساعات قليلة من دخول المريض للمستشفى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المريض الذى تجاوز السبعين عاماً، تعرض لألم حاد بالصدر وذهب المريض لأحد الأطباء بمدينة نقاده، والذى أحاله إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم نظرا لخطورة حالته الصحية، وفور دخوله قسم الطوارئ بالمستشفى تم حجزه بقسم العناية القلبية على الفور، وجرى عرضه على الدكتور أحمد الزقيم، استشارى القلب.

وتابع مدير مستشفى قنا العام، أنه جرى مناظرة المريض وتبين أنه يعانى من جلطة حادة بالقلب، ثم قام على الفور بإدخال الحالة إلى وحدة القسطرة القلبية لإجراء قسطرة تشخيصية عاجلة على شرايين القلب التاجية لمعرفه سبب وجود الجلطة، وبالمناظرة تبين وجود انسداد بالشريان التاجى الأمامى وتم تركيب دعامتين دوائية، والحالة العامة للمريض مستقرة تماماً ويتلقى العلاج بشكل منتظم.

وأشار الديب، إلى أن مستشفى قنا العام، تمكن من إنهاء قوائم الانتظار والوصول إلى "صفر" انتظار، بعد إجراء 60 حالة قسطرة تشخيصية وتركيب دعامات دوائية بعد مجهود، على مدار 20 يوماً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالقضاء على حالات قوائم الانتظار، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومتابعة وإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا.