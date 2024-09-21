فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم لمسابقتها المحلية المؤهلة للنسخة الثامنة من المسابقة الدولية، والتي سوف تحمل اسم المرحوم الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وذلك برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإدارة الإعلامي عادل مصيلحي المشرف العام والمدير التنفيذي.

وأوضح الإعلامي عادل مصيلحي، أن المسابقة سوف تكون في 5 فروع، الفرع الأول: للذكور والإناث في المسابقة المحلية على أن يكون للذكور فقط في المسابقة الدولية ويكون في حفظ القرآن الكريم كاملًا بقراءة كاملة كقراءة الإمام عاصم براوييه شعبة وحفص أو الإمام نافع براوييه قالون وورش، أو قراءة من القراءات العشر، والفرع الثاني للذكور فقط في الصوت الحسن في التلاوة المجودة مع إتقان الحفظ والأحكام والمقامات الصوتية، والثالث للذكور والإناث في المسابقة المحلية على أن يكون للذكور فقط في المسابقة الدولية ويكون في الابتهال والإنشاد الديني، والفرع الرابع للذكور والإناث من الناشئة وهو فرع في المسابقة المحلية فقط وينقسم إلى قسمين : القسم الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع إتقان أحكام التجويد للناشئة من سن 6 سنوات حتى 15 سنة والقسم الثاني الابتهال والإنشاد الديني للناشئة من سن 6 سنوات حتى 15 سنة.

وأشار مصيلحي إلى أن شروط المسابقة ️ألا يقل المتسابق عن 15 سنة ولا يزيد عن 25 سنة في الثلاثة فروع الأولى، وألا يقل السن عن 6 سنوات ولا يزيد عن 15 سنة في الفرع الرابع، و️ألا يكون المتسابق قد فاز بأحد المراكز في الدورات السابقة دوليُا، ️كما أنه لا يحق للمتسابق الاشتراك في أكثر من فرع.

وأوضح المدير التنفيذي للمسابقة أن طريقة الاشتراك تكون لأي فرع من فروع القرآن الكريم سواء كان الحفظ أو الصوت الحسن عن طريق قيام المتسابق بتسجيل مقطع صوتي مدته 3 دقائق من أول سورة يونس وحتى اكتمال مدة الثلاث دقائق، كما يراعى أنه لابد أن يقرأ المتسابق بجمع الروايات في الفرع الأول فقط، وفي فرع الابتهال والإنشاد الديني يقوم المتسابق بتسجيل مقطع صوتي مدته 3 دقائق ويراعي فيه اللغة العربية والانتقالات النغمية السليمة علما بأن هذا المقطع هو التصفية الأولى للمتسابق في المسابقة، ثم يقوم بإرسال المقطع إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة وهو :-

portsaid.competation@gmail.com

مع كتابة هذه البيانات مع المقطع في نفس الرسالة( الاسم وتاريخ الميلاد والسن والعنوان ورقم التليفون والرواية التي يقرأ بها، ويتم تجاهل أي رسالة غير كاملة البيانات، ولا بد أن يكون المقطع والبيانات في رسالة واحدة، ويكون آخر موعد لتلقي الاشتراكات هو 18 اكتوبر الجاري.