اليوم السابع
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عائلات المحتجزين: نتنياهو تخلى عن أبنائنا مستغلا الحرب فى الشمال

السبت، 21 سبتمبر 2024 06:47 م
عائلات المحتجزين: نتنياهو تخلى عن أبنائنا مستغلا الحرب فى الشمال نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخلى عن أبنائنا مستغلا الحرب في الشمال.

 

وأضافت العائلات: الضغط العسكري يؤدي لقتل أبنائنا والطريقة الوحيدة لإنقاذهم هي صفقة تبادل، وحذرنا من أننا سنصعد إذا لم يتم التوصل لصفقة ولن نفوض نتنياهو للتخلي عن المحتجزين، وكل عمل عسكري يجب أن يشمل خطوة سياسية تؤدي إلى عودة المحتجزين فورا.


وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







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