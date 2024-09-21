طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية وفروع الشركات التابعة.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا:
- الطماطم 35 جنيها
البصل 12.5 جنيه .
- البطاطس بـ 25 جنيها .
- الجزر بـ 30 جنيها .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 17.5جنيه .
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات
- الكوسة بـ20 جنيها.
-الباذنجان العروس 10 جنيهات .
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 8.5جنيه
- الموز البلدي بـ 25 جنيها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة