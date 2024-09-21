اليوم السابع
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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

السبت، 21 سبتمبر 2024 12:00 م
طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا:

- الطماطم 35 جنيها

البصل 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها    .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 17.5جنيه .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات

- الكوسة بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5جنيه

- الموز البلدي بـ 25 جنيها







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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