ضمن مبادرة "سند".. حماة الوطن بالإسكندرية يوزع مستلزمات مدرسية لـ1200 تلميذا

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بالإسكندرية، بالتعاون مع دائرة العطارين، معرض لتوزيع الملابس والأدوات والمستلزمات المدرسية المجانية بمقر دائرة العطارين، وذلك برعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب والدلتا، محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالمحافظة.

وافتتح المعرض محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين أمانة التنظيم، والدكتورة مروة حافظ الأمين العام المساعد، والدكتور شادي نبيل مستشار أمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتورة إيمان حافظ أمين أمانة حقوق الإنسان.

وأكدت رانيا الشيمي أمين أمانة المرأة، أن المعرض أقيم ضمن فعاليات مبادرة "سند" التي أطلقتها أمانة المرأة المركزية برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، بهدف توفير الملابس والمستلزمات والأدوات المدرسية قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن المعرض وفر المستلزمات لما يزيد عن 1200 تلميذا والملابس لمختلف المراحل التعليمية.

وأضاف هشام الترك أمين دائرة العطارين، أنه تم الاستعداد للمعرض من خلال لجان التنسيق بالدائرة من الشباب لتنظيم الطوابير من الأسر والأطفال المستفيدة من المستلزمات المدرسية، مؤكدا على أن المعرض يؤكد حرص حزب حماة الوطن لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الفئات المختلفة من المواطنين.



