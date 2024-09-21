ضبط مخدرات بقيمة 9.8 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة

كتب- محمود عبد الراضى - كريم صبحى

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (سيدة) بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزتها (7 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 بندقية خرطوش)، وضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزتهما (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض).

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزتهما ( 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – وعدد من الطلقات لذات العيار)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (9,820 مليون جنيه تقريباً).

