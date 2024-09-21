ضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه خلال حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضى- كريم صبحى

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصران إجراميان "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الأقصر )، وبحوزتهما (1,8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى وطلقة لذات العيار).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار)، وضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا) وبحوزتهما (1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين)، و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة) وبحوزته (كمية لمخدرى"الحشيش، الشابو " - بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار و2 خزينة).

وتمكنت الحهود من ضبط تشكيل عصابى ضم (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وبحوزتهما ( كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيدرو - طبنجة – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من ( 4 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.