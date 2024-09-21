صحة الشرقية تجري جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة وتفحص 2700 مريض

الشرقية- إيمان مهنى

قام الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح، بمستشفي الزقازيق العام، بإجراء عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً، كان تعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي، نتيجة لتهتك الصمام، مع إرتفاع ضغط الشريان الرئوي، وتضخم القلب وفشل عضلة القلب، وتم إجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة بعد استقرار الحالة لتغيير الصمام بصمام قلب صناعي، بقيادة الدكتور على محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، الدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، ومشاركة الدكتور محمد عزت أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتور عاصم بابر زاهير من دولة باكستان ومتدرب زمالة جراحة القلب بالمستشفى، والحالة الآن مستقرة بالعناية المركزة، وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف أطباء القلب والصدر.

في السياق ذاتة، قافلة أكياد البحرية بفاقوس محافظة الشرقية تقدم الخدمة لأكثر من 2700 مريض وإحالة 14 حالة لإجراء عملية جراحية،وتعد القافلة الأولى منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

اشتملت القافلة على عدد 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.



قافلة طبية مجانية



عملية قلب مفتوح بالزقازيق العام



فحص المرضي بالقافلة