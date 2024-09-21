شاهد موهبة فتاة في الإسكندرية ترتدى زى جِنى علاء الدين وتبهر المارة.. فيديو وصور

الإسكندرية جاكلين منير

التقى اليوم السابع، فنانة من الإسكندرية، الشابة الموهوبة مارينا مجدى، خريجة المعهد العالى للفنون المسرحية قسم ديكور، والتى استهواها فن من نوع آخر، فن "الاسبشيال إفكت"، والتى بدأت تخطو أولى خطواتها فيه، تبتكر أفكار الشخصيات التى تحب أن تقدمها وتنفذها على نفسها.

مارينا مجدى ذات الـ23 ربيعا، ابتكرت شخصية الكائن الفضائى وتحول لونها إلى اللون الأخضر، ثم ابتكرت شخصية "جنى مصباح علاء الدين" وتحولت إلى اللون الأزرق بالكامل، لا يظهر من وجهها أى ملامح بشرية، حتى العيون ابتكرت لها العدسات الخاصة بشخصية "جنى المصباح".

وتقول مارينا مجدى لـ"اليوم السابع" إنها سعيدة جدا بردود الفعل حول الشخصيات التى تبتكرها وتقدمها، سواء على السوشيال ميديا أو فى الشارع، فهى اعتادت أن تخرج إلى الشارع ترتدى الزى الخاص بالشخصية بالكامل، لتتلقى ردود فعل مختلفة من الجمهور، فالبعض يشعر بالخوف فى البداية من شدة إتقان التفاصيل الخاصة بالشخصية الغريبة التى تقدمها والبعض الآخر يسعى لالتقاط الصور التذكارية معها ويثنى على فنها.

أما عن تفاصيل عملها حول الشخصية التى تبتكرها فتقول: "الأمر يستغرق منى وقتا فى الإعداد لكل تفاصيل الشخصية وشراء الإكسسورات والملابس الخاصة بها، ثم صنع قطع معينة سواء فى الرأس أو الشعر بنفسى داخل المنزل، أما ارتداء الملابس ووضع المكياج فيستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف وهى أسهل مرحلة.

وحول طموحاتها فى المستقبل قالت: أتمنى العمل فى هذا المجال سواء فى المسرح أو السينما، خاصة الأعمال التى تتناول القصص عن شخصيات وكائنات خيالية، وتتمنى مزيد من الأعمال فى هذا المجال.

وأعربت مارينا عن سعادتها بدعم أسرتها وأصدقائها لها، وأيضا الأساتذة فى المعهد العالى للفنون المسرحية الذين دأبوا على تشجيعها لتنمية موهبتها.

من جانبه قال محمد رمزى، طالب فى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، إنه يساعد مارينا فى تقديم الشخصيات المبتكرة خاصة عند الخروج إلى الشارع لاستشعار ردود الفعل، مشيرا إلى أن ردود الفعل من الجمهور متنوعة ما بين الانبهار والإعجاب والخوف فى الوهلة الأولى ثم الإعجاب بهذا الفن الجميل، لافتا إلى أن مارينا مجتهدة جدا فى عملها وتسعى دائما لابتكار شخصيات جديدة وغريبة بعيدا عن الشخصيات التقليدية.



جنى مصباح علاء الدين



شخصية الجنى



شخصية جنى مصباح علاء الدين



مارينا مجدى تجسد شخصية جنى مصباح علاء الدين



