سقوط عصابة تخصصت فى تصنيع وترويج المواد المخدرة بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية القائمين على تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من "مخبز تحت الإنشاء" كائن بدائرة قسم شرطة بدر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى تخزين وترويج المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مسحوق البودر الخام الإصطناعى وزنت 13,250 كيلو جرام – كمية من مسحوق الهيروين - بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة – ميزان حساس)، واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.