اليوم السابع
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زيلينسكى يوقع على قانون يزيد نفقات الدفاع

السبت، 21 سبتمبر 2024 07:18 م
زيلينسكى يوقع على قانون يزيد نفقات الدفاع الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى
وكالات

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وقع فلاديمير زيلينسكي اليوم مشروع قانون يعدل ميزانية الدولة بأوكرانيا للعام الحالي، ويتضمن زيادة في الإنفاق على القوات المسلحة بمقدار 495 مليار هريفنيا (حوالي 12 مليار دولار).

ويوم الأربعاء الماضي، أفاد عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، بأن البرلمان وافق على مشروع قانون لزيادة نفقات ميزانية أوكرانيا على الاحتياجات العسكرية هذا العام بأكثر من 12 مليار دولار.

وتتضمن الوثيقة تعديل الميزانية بمقدار 434 مليار هريفنيا، وبالذات: "زيادة النفقات بمقدار 500 مليار هريفنيا (أكثر من 12 مليار دولار) (منها لقطاع الأمن والدفاع بمقدار 495 مليار هريفنيا (أكثر من 11.9 مليار دولار) وخفض النفقات وتقديم قروض بقيمة 65.7 مليار هريفنيا (أكثر من 1.5 مليار دولار)".

وفي مارس الماضي، ذكرت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، روكسولانا بيدلاسا، أن أوكرانيا خصصت ما يقرب من نصف ميزانيتها السنوية البالغة 87 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، ولكن عائداتها الداخلية بلغت 46 مليار دولار فقط. ومن المتوقع أن ينمو العجز بسبب موجة التعبئة المتوقعة، حيث ستكون هناك حاجة إلى إنفاق المليارات لدفع أجور المجندين وتدريبهم وتجهيزهم.

وفي نهاية نوفمبر 2023، وقع زيلينسكي على قانون ميزانية الدولة لأوكرانيا لعام 2024 بعجز يزيد عن 43 مليار دولار.







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