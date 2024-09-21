رئيس قبرص يدعو لضبط النفس في منطقة الشرق الأوسط

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دعا الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، إلى ضبط النفس في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعدما أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيسي وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، و إسرائيل، بنيامين نتانياهو.



وقال "كونستانتينوس ليتمبيوتيس" المتحدث باسم الرئيس القبرصي، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /السبت/، إن الرئيس خريستودوليدس أعرب عن قلقله البالغ إزاء تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط.. مشددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التي قد تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار.



وتعد قبرص أقرب دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، حيث أشارت في السابق إلى أنها ستعمل كقناة للدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.



وشهد لبنان يومي /الثلاثاء/ و/الأربعاء/ الماضيين انفجار أجهزة اتصال من نوع "بيجر" وأجهزة لاسلكية في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان والبقاع الشرقي، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.