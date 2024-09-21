رئيس الوزراء العراقى يتوجه إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الأمم المتحدة

وكالات

توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السودانى إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين.

وقال بيان إن السوداني سيلقي كلمة العراق أمام الجمعية العامة، كما سيلقي كلمة في قمة المستقبل التي يشارك فيها العديد من قادة الدول والرؤساء، وتعنى بتعزيز التعاون ومواجهة التحديات وتأكيد الالتزامات بين الدول.

وبحسب البيان سيعقد السوداني سلسلة لقاءات وحوارات مع عدد من قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الوفود المشاركة فضلا عن لقاء الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من مسؤولي المنظمات والهيئات الدولية والأممية.

كما سيبحث السوداني مع الإدارة الأمريكية ملفات عدة في مقدمتها مسألة وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق حيث تسعى بغداد ورؤساء كتل حزبية لإخراج التحالف الدولي من العراق وأكد رئيس الوزراء العراقي مرارا أنه لم يعد بحاجة إلى القوات الأجنبية على أراضيه.