رئيس السكة الحديد: معهد وردان يدرب جميع العاملين بالهيئة فى كل التخصصات

تفقد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد ، اليوم السبت، المجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب والتطوير ( معهد تدريب وردان) التابع للهيئة وتفقد انتظام سير العملية التدريبية بالمعهد، ورافقه في الزيارة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية ، والعميد أحمد زين نائب رئيس الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة وهشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة لقطاع المالية والمهندس ايهاب مراد رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب.

وأوضح المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد خلال تفقده الأقسام المختلفة للمعهد ومحاكيات تدريب سائقى القطارات ومساعديهم والمعامل والفصول الدراسية وورش التدريب أن معهد وردان يقوم بتدريب جميع العاملين بالهيئة فى كافة التخصصات وفق أحدث أساليب التدريب المعمول بها عالمياً ، كما أكد علي أن المواد التي يتم تدريسها بالمعهد تلبى احتياجات الهيئة فى كافة التخصصات مثل لائحة التشغيل وهندسة السكة وهندسة الإشارات وسائقى القطارات ومساعديهم والعاملين بالورش فى جميع التخصصات وملاحظى البلوكات ومراقبى الابراج وهذه مواد متخصصة في مجال السكة الحديد.



كما اجتمع المهندس رئيس الهيئة بعدد من العاملين وطوائف التشغيل وأكدوا على أهمية العنصر البشري أهمية قيمة الانضباط في العمل حيث إن العنصر البشري يعتبر الركيزه الاساسيه في تسيير وانتظام منظومة السكك الحديدية وأن التطوير الجاري في قطاع السكك الحديدية يجب أن يكون بالتوازي مع تطوير العنصر البشري.

جدير بالذكر انه قد تم إنشاء المجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب والتطوير ( معهد تدريب وردان) بالتعاون مع برنامج التنمية بهيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية في مايو 1968 وبدأت أعمال التدريب عام 1970 حيث تبلغ مساحة المعهد: 150 فدان بالإضافة إلى مزرعة ملحقة بمساحة 20 فدان ويقع المعهد بنطاق محافظة الجيزة ببلدة وردان على بعد 50 كم شمال غرب القاهرة.



المعهد عبارة عن منشأة تعليمية متكاملة لإقامة الدارسين والعاملين بالمعهد إقامة وإعاشة كاملة، وذلك لمسايرة التكنولوجيا الحديثة في مجال السكك الحديدية.



كما يضم المجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب والتطوير بوردان المعهد عالي لتكنولوجيا النقل الذي يتبع وزارة النقل و تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، والذي يعمل بنظام الدراسة به عبارة عن ( 2+2 ) فصل دراسي ، حيث يحصل الطالب على شهادة الدبلوم الفني التكنولوجي بعد دراسته أول فصلين دراسيين ، وفى حالة استكمال الفصلين الدراسيين الأخرين يحصل الطالب على بكالوريوس تكنولوجي فى مجال نظم التحكم في إشارات السكك الحديدية ، ومجال نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة.

وفى نهاية الجولة أشاد رئيس الهيئة بالبرامج التدريبية العملية والنظرية التي يتم تدريسها بالمعهد وانضباط والتزام الدارسين والعاملين بالمعهد.