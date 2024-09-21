اليوم السابع
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السبت، 21 سبتمبر 2024 09:19 م
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رئيس السكة الحديد: معهد وردان يدرب جميع العاملين بالهيئة فى كل التخصصات

السبت، 21 سبتمبر 2024 07:53 م
رئيس السكة الحديد: معهد وردان يدرب جميع العاملين بالهيئة فى كل التخصصات جولة رئيس هيئة السكة الحديد بمعهد وردان
كتب سيد الخلفاوى

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جولة رئيس هيئة السكة الحديد بمعهد وردان
جولة رئيس هيئة السكة الحديد بمعهد وردان

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

لقاء داخل المحاضرة
لقاء داخل المحاضرة






هيئة السكة الحديد

المجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب والتطوير

معهد تدريب وردان



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